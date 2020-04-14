Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОператоры предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.
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с чего всё началось

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.
TelecomDailyвчера в 19:16

Подробнее о событии

Операторы прокомментировали прогноз роста тарифов на сотовую связь

Известия09:29

Опрос: 62% операторов ожидают роста тарифов на интернет и ТВ в России более чем на 10%

ТАССвчера в 17:23

Большинство операторов связи ожидают роста тарифов

Коммерсантъ03:13

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Lenta.ru01:54

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

РБК01:02

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

TelecomDailyвчера в 19:16

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

РИА Новости03:02
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Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Общество

Польша с 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения

Польша постепенно снимет ограничения, действующие в стране из-за коронавируса.
ToDay News Ufa 09:12
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Общество

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
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Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже

Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
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Экономика

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
РБК 10:32
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Происшествия

Настоящий детектив: Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», негласный лидер воровского мира Абхазии 53-летний вор «в законе» Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО к расправе над Тенгуляшом и Наником, назвав их убийцами Хаса и Асты.
Прайм Крайм 04:41
Происшествия

Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции

Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
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Авто

Toyota представила новое поколение кроссовера Toyota Harrier

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу производителя, при смене генерации кроссовер "переехал" на новую модульную "тележку" GA-K и получил кардинальные изменения внешнего облика и интерьера.
Новые автомобили вчера в 03:36
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Общество

Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции

Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Эхо Москвы в Челябинске 08:07
2K
Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
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Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
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Политика

Пушков рассказал о роли России на мировой арене

Как сообщает МедиаПоток, по мнению члена Совфеда РФ, на смену гегемонии США в мире неизбежно придет первенство «треугольника стран», в который эксперт включил Россию, Китай и Соединенные Штаты.
МедиаПоток 02:38
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных средств

Ан-225 Мрия доставил в Польшу груз более 1050 кубометров защитных средств для борьбы с эпидемией коронавируса.
ИА Красная Весна 05:25
Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
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Единоборства

Бетербиева оштрафовали в Канаде за нарушение карантина

Российский боксер Артур Бетербиев был оштрафован в Канаде за нарушение карантина, сообщает "Советский спорт".
ProstoProSport 08:03
Кино

Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме

В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
Российская газета 08:57
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Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
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Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Футбол

Де Лигт поделился эмоциями от игры за «Ювентус»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт поделился эмоциями от игры за "Ювентус". Об этом сообщает Football Italia.
Газета.Ru 07:55
Общество

Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону

В понедельник, 13 апреля, как писали «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Подмосковья, попытавшиеся получить пропуск через СМС, подключали себе платную услугу.
РБК 10:14
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