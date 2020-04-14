Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОператоры предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.
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с чего всё началось

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.
TelecomDailyвчера в 19:16

Подробнее о событии

Операторы прокомментировали прогноз роста тарифов на сотовую связь

Известия09:29

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

РИА Новости03:02

Опрос: 62% операторов ожидают роста тарифов на интернет и ТВ в России более чем на 10%

ТАССвчера в 17:23

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Lenta.ru01:54

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

РБК01:02

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

TelecomDailyвчера в 19:16

Большинство операторов связи ожидают роста тарифов

Коммерсантъ03:13
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Происшествия

В Калужской области подтверждено 34 случая заражения коронавирусом

В Калужской области 13 апреля зафиксировано 34 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 05:44
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Армия и оружие

В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара

Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM вчера в 09:48
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом.
Газета.Ru 07:19
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
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Армия и оружие

Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью

Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
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Авто

350-сильный двигатель и задний привод получит новая Mazda 6

Новинка обзаведется гибридной силовой установкой на основе 6-ти цилиндрового мотора с системой Skyactiv-X (воспламенение горючей смеси) и 48-вольтового стартер-генератора.
ГЛАС.RU 02:56
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 11:50
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
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Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Общество

Артамонов заявил об усугублении ситуации с коронавирусом в регионе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 14 апреля рассказал журналистам о ситуации с коронавирусом в регионе.
Most.tv 09:35
Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 09:22
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Общество

Умер бывший глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Бывший глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский ушел из жизни в возрасте 63 лет.
Телеканал 360° 06:18
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Общество

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
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Анонсирована XCOM: Chimera Squad — спин-офф XCOM 2 без генерации

Игромания.ру 10:26
Армия и оружие

«США воруют нефть, а турки идут на Идлиб»: что началось в Сирии

РИА Новости 01:00
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Футбол

Дзюба может продолжить карьеру в Италии

Римский "Лацио" заинтересован в приобретении нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:10
Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

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Происшествия

Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Байкал24 12 апреля в 23:53
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12 апреля в 12:49
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Здоровье

Врач назвала метод определения пика коронавируса в России

Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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