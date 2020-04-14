Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОператоры предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.
Читать в источнике
Комментировать2,5K
с чего всё началось

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.
TelecomDailyвчера в 19:16

Подробнее о событии

Операторы прокомментировали прогноз роста тарифов на сотовую связь

Известия09:29

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

РБК01:02

Большинство операторов связи ожидают роста тарифов

Коммерсантъ03:13

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Lenta.ru01:54

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

РИА Новости03:02

TelecomDaily: 84% проводных операторов ждут роста тарифов на 10-15% и выше

TelecomDailyвчера в 19:16

Опрос: 62% операторов ожидают роста тарифов на интернет и ТВ в России более чем на 10%

ТАССвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
2,3K
Наука

Найден меняющий проводимость при смене магнитных свойств материал

Материаловеды из США выявили первый достоверный случай, когда переход материала в магнитное состояние приводит к изменениям в его кристаллической структуре, отчего проводимость уменьшается таким образом, что проводник превращается в изолятор.
Индикатор 08:03
Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

Cyber.sports.ru вчера в 16:56
14
Общество

В МГД опровергли штраф за проезд под камерой без цифрового пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что автовладельцев в Москве, не оформивших цифровой пропуск, за каждый проезд под дорожной камерой могут начать штрафовать на 5 тыс. рублей.
RT на русском 16:57
Шоу-бизнес

Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
21
Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность 10:19
129
Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
16
Наука

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

Китайские ученые установили, что применение так называемых адъювантных препаратов, которые назначаются при при гипертензии, существенно снижают риск развития тяжелой пневмонии при COVID-19. результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.
Страна Советов on-line 12:55
20
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
20
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
4,1K
Политика

В России разработан новый препарат от коронавируса

В России разработали препарат для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 13:00
1,3K
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
34
Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
26
Кино

Опубликован трейлер сериала «Водоворот»

Inc-news.ru 14:57
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
161
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
305
Киберспорт

RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»

Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
Общество

Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

Metaratings 05:12
194
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
532
Футбол

Главу Федерации футбола Испании подозревают в подделке документов

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подозревается в подделке документов, сообщает ABC.
Газета.Ru 16:27
Общество

Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
11
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
1,2K
Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
20
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
303
Политика

В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42
9
Футбол

Бывший вратарь «Севильи» Палоп вылечился от коронавируса

Бывший голкипер Валенсии, Вильярреала, Севильи и сборной Испании Андрес Палоп на своей странице в инстаграме сообщил о том, что вылечился от коронавируса.
Советский спорт 14:35
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
1,5K
Общество

Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер

В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
133
Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
7
Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
63
Как работают Яндекс.Новости?
Главное