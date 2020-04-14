Экономика
ИзвестияОператоры предупредили россиян о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предупредили россиян о грядущем росте тарифов на сотовую связь. Об этом во свидетельствуют данные опроса топ-менеджеров компаний, опубликованные во вторник, 14 апреля, информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.
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с чего всё началось
Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.TelecomDailyвчера в 19:16
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Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Общество
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:46
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Экономика
ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 08:31
Общество
Жители России платят двойную комиссию за услуги ЖКХ
Москва, 14 апреля 2020, 15:42 — REGNUM Жители России до сих пор платят двойные комиссии за услуги ЖКХ.
REGNUM 08:42
Транспорт
Не проверяющих спецпропуска в Москве таксистов отключат от агрегаторов
«Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском 08:51
Футбол
УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона
Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".
ProstoProSport 08:15
Общество
Какая одежда защитит от коронавируса
Эксперты назвали одежду, способную лучше всего защитить от коронавируса, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 07:56
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Шоу-бизнес
По-прежнему в тяжелом состоянии: подробности о здоровье Бабкиной
Народная артистка России Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции.
Вести.Ru 08:43
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Гаджеты
Bloomberg раскрыл изменения в дизайне новых iPhone
Топовые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max позаимствуют элементы дизайна у iPad Pro 2018, информирует Bloomberg.
Профиль вчера в 14:43
Экономика
ЦСР: зарплаты в РФ могут упасть на 12%
Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год - ИФ) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году.
Интерфакс - Россия 05:44
Здоровье
В Саратовской области за сутки пневмонию заподозрили у 62 человек
В Саратовской области под медицинским наблюдением по коронавирусу остаются 1282 человека.
Регион 64 05:41
Происшествия
В Ульяновской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом в Ульяновской области умерла во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
ТАСС 09:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Общество
В Минздраве назвали замену гречке
Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что гречку в рационе может заменить любая крупа.
РИА Новости 08:38
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Здоровье
Минздрав дал новую информацию о расстоянии, на котором передается коронавирус
В отчете организации сказано, что вирус способен распространяться на расстоянии до 4 метров.
БИЗНЕС Online 09:46
Политика
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
Единоборства
Тренер Хабиба не хочет боя Нурмагомедова с Фергюсоном
ProstoProSport 09:15
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Единоборства
Бетербиева оштрафовали в Канаде за нарушение карантина
Российский боксер Артур Бетербиев был оштрафован в Канаде за нарушение карантина, сообщает "Советский спорт".
ProstoProSport 08:03
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Российская газета 09:20
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать пик эпидемии коронавируса в России
Медик объяснила, что на пике необходимо отсутствие роста новых случаев заболевания в течение нескольких дней.
Профиль 04:48