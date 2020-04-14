Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.

с чего всё началось

Телекоммуникационные компании предупредили россиян о грядущем росте тарифов на сотовую связь. Об этом во свидетельствуют данные опроса топ-менеджеров компаний, опубликованные во вторник, 14 апреля, информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

Операторы предупредили россиян о росте тарифов на сотовую связь

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