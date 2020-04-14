Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы, однозначно, вырастут более чем на 10%.

с чего всё началось

Тарифы на связь в России могут вырасти более чем на 20% из-за кризиса на фоне пандемии, сообщает TelecomDaily. Агентство опросило топ-менеджеров операторских компаний в 15 городах России. Из них 84% заявили, что в текущем году можно ожидать рост цен на 10-15% и более.

В России тарифы на связь могут вырасти более чем на 20%

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