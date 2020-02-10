Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона о суверенном Рунете — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).

с чего всё началось

Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость. О проблемах, обнаружившихся во время тестирования, стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы

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