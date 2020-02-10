Технологии

Lenta.ruLenta.ruВо время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы

Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость. О проблемах, обнаружившихся во время тестирования, стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона о суверенном Рунете — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
РБК06:31

Подробнее о событии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

РБК06:31

При тестировании изоляции Рунета не удалось заблокировать Telegram

News.ru08:02

Меньше скорость, хуже связь. Операторы отчитались о тестировании «суверенного Интернета»

Фонтанка.Ру09:48

РБК: операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования «суверенного рунета»

Коммерсантъ08:14

РБК: операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного рунета»

Ведомости10:18

Операторы связи приняли участие в учениях по тестированию «суверенного рунета»

Эхо Москвы10:26

СМИ: стали известны результаты тестирования операторами устойчивого рунета

Газета.Ru12:38
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Политика

Трамп запросил миллиарды долларов на создание гиперзвукового оружия

Белый дом предложил конгрессу выделить на 2021 финансовый год 3,2 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия, говорится в распространенном проекте бюджета.
РИА Новости 13:17
Происшествия

При пожаре в московском хостеле погиб один человек

РИА Новости 11:32
Политика

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

Поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией, внесены фракцией «Единая Россия» в Госдуму.
Известия 13:58
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
Армия и оружие

Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел

РИА Новости 12:20
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости 08:14
Киберспорт

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Игромания.ру 12:41
Авто

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru 13:02
Общество

В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола «Арктика»

РИА Новости 10:48
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
ODDS.ru 05:32
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
Футбол

Смолов после победы над Севильей опубликовал фото из раздевалки Сельты

МонаВиста 02:13
Биатлон

Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ

Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
РИА Новости 10:42
Футбол

СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
РБК 11:30
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Происшествия

Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

7 новостей 12:54
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском вчера в 08:59
Общество

На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.
РИА Новости 00:42
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
РБК 10:06
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Пол младенца пока держится в секрете.
Комсомольская правда 14:37
Гаджеты

Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном

Galaxy Z Flip – первый гибкий смартфон знаменитой корейской компании. На 2020 год у Samsung большие надежды на него.
ToDay News Ufa 07:24
Культура

Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате

Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Shraibikus News 08 февраля в 02:03
Футбол

«Ливерпуль» в январе не смог подписать нападающего «Вильярреала»

«Ливерпуль» в январе проявлял интерес к нападающему «Вильярреала» Самуэлю Чуквуэзе.
Soccer.ru 14:07
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