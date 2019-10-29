Экономика

RT на русскомRT на русскомОператоры связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
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Минкомсвязи не будет субсидировать покупку оборудования для «пакета Яровой»

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Минкомсвязь не получала данных от операторов о критических проблемах с «пакетом Яровой»

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Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

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В Минкомсвязи выступили против субсидий операторам в рамках «пакета Яровой»

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Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой»

Коммерсантъвчера в 09:19
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Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
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Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ

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Армия и оружие

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РИА Новости 01:58
Политика

Парламент Турции ответит США на признание геноцида армян

Парламент Турции ответит Палате представителей США, которая приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:19
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Политика

Кудрин посоветовал правительству повысить уровень доверия граждан

Председатель Счётной палаты уверен, что правительству необходимо подумать о соцпрограммах, которые могли бы повысить уровень доверия россиян к мерам кабмина.
News.ru 07:27
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика

В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии

Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
ТАСС вчера в 19:30
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Армия и оружие

Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

РБК вчера в 15:07
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Общество

Правительство России утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

"Подписанным распоряжением утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Федерации на 2020 год", - говорится на сайте правительства.
РИА Новости 10:30
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Футбол

Месси забил 50-й мяч со штрафного

Газета.Ru вчера в 21:45
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Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня

Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
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Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в станице Луганской.
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Федор Добронравов заявил, что продолжение «Сватов» выйдет на экраны

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Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
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Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»

В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова.
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Общество

В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
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