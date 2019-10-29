с чего всё началось

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Происшествия Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Авто FAW привезет в Россию две новые модели В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.

Происшествия Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.

Общество Суд отказался полностью удовлетворить иск «Телеспорта» к Rambler Group В сентябре компания "Телеспорт груп" потребовала взыскать с сайта Championat.com, входящего в Rambler Group, 235 млн руб. Причиной для иска стало, по утверждению истца, нарушение сайтом авторских прав при трансляции матчей чемпионата Италии по футболу.

Хоккей Гусев не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эбби Мастракко.

Политика Москва выразила готовность к размещению РСМД США у границ России Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что власти готовы к любому развитию событий в вопросе размещения США ракет средней и меньшей дальности.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.

Космос Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир» Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".

Экономика Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.

Армия и оружие При подготовке встречи военных России и Турции в Сирии прогремел взрыв При подготовке встречи российской военной полиции с представителями турецкой стороны на севере Сирии произошел подрыв взрывного устройства.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Шоу-бизнес Мама Тимати опубликовала нежные снимки своих внуков Алиса уже не боится брать на руки маленького брата. Известный артист и бизнесмен Тимати недавно во второй раз стал отцом .

Футбол У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.

Футбол Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Происшествия Жителя Архангельска обвинили в каннибализме Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.

Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Общество Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление Испанский диетолог Мария Мерино перечислила продукты, с которыми, по ее утверждениям, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать пищевого отравления.