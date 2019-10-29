Экономика
RT на русскомОператоры связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
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Российские операторы связи МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой, сообщает Reuters со ссылкой на письмо операторов.Ведомостивчера в 07:42
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Операторы связи попросили правительство субсидировать их затраты на закон Яровой
Ведомостивчера в 07:42
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