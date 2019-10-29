с чего всё началось

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Технологии Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.

Религия Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Культура Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.

Наука Прародину всего человечества нашли в Южной Африке В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.

Футбол У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Хоккей Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.

Армия и оружие В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35 Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Космос Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.

Шоу-бизнес Мать Риты Дакоты снова выходит замуж Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Происшествия Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

Экономика Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.

Общество Грета Тунберг отказалась от экологической премии Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.

Игры В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.

Политика Экс-премьер Франции заявил о бесполезности санкций против России Экс-премьер отметил, что ЕС не должен «принимать любое поведение России», однако попытки изоляции Москвы и санкции не улучшат ситуацию, пишет «РИА Новости».

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Политика Путин принял приглашение посетить Кубу Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.