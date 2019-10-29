с чего всё началось

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Политика В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Армия и оружие В Киеве сообщили о начале процесса разведения сил в Золотом Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в городе Золотом Луганской области уже начался процесс разведения сил и средств, передает ТАСС.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Шоу-бизнес Рики Мартин в четвертый раз стал отцом Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.

Политика Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.

Политика МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter.

Гаджеты Apple призывает владельцев iPhone 5 обновиться до iOS 10.3.4 Речь идет о смартфоне iPhone 5. Его владельцев купертиновцы призывают обновить до iOS 10.3.4. Притом сделать это необходимо до 3 ноября.

Армия и оружие Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35 Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.

Космос Американский космоплан вернулся на Землю после 780 дней на орбите Американский экспериментальный беспилотный космоплан X-37B приземлился в космическом центре Кеннеди после 780 дней на орбите, говорится в официальном сообщении ВВС США.

Общество RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит» RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.

Экономика Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.

Игры PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в истории Японская компания Sony в своем ежеквартальном отчете указала, что игровая консоль PlayStation 4 (PS4) продалась тиражом 102,8 млн копий, сообщает The Verge.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Происшествия При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети «Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Происшествия Экс-главе курганского УФСИН огласили приговор и отправили его в СИЗО Напомним, что ранее гособвинение затребовала для экс-главу УФСИН по Курганской области семь лет колонии и 2 млн рублей штрафа.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница России В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.

Общество Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.

Футбол Моуриньо захотел возглавить лондонский «Арсенал» Португалец Жозе Моуринью захотел стать главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", пишет The Sun.