Экономика

News.ruNews.ruОператоры связи просят у власти денег на исполнение «пакета Яровой»

Ранее Reuters со ссылкой на копию письма сообщил, что компании «Ростелеком», «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС просят Минкомсвязь и Минпромторг поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования для «пакета Яровой» по льготной ставке.
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Минкомсвязи не будет субсидировать покупку оборудования для «пакета Яровой»

Ведомости07:13

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

RT на русскомвчера в 10:39

Операторы связи попросили у государства денег на исполнение «закона Яровой»

Интерфаксвчера в 11:11

Минкомсвязь не получала данных от операторов о критических проблемах с «пакетом Яровой»

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В Минкомсвязи выступили против субсидий операторам в рамках «пакета Яровой»

РИА Новостивчера в 09:51

Операторы попросили правительство субсидировать их затраты на оборудование для закона Яровой

Дождьвчера в 09:14

Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой»

Коммерсантъвчера в 09:19
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:46, Ашберн
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Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
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Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные

Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
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Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
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Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
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Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Происшествия

Сбежавший из РФ участник протестной акции в Москве арестован заочно

Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно.
REGNUM 04:21
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM вчера в 08:52
Политика

В «Нафтогазе» заявили о ненужности российского газа для Украины

Украина спокойно пройдет отопительный сезон 2019–2020 годов даже в случае прекращения транзита российского газа.
Известия 07:36
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
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Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке

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Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

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Юлия Михалкова официально ушла из «Уральских пельменей»

Актриса и экс-кандидат в депутаты городской думы Екатеринбурга Юлия Михалкова официально заявила, что ушла из шоу «Уральские пельмени».
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Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн

Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.
РБК 06:05
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Политика

Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за мероприятий в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты

Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
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Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
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Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
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Общество

В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников

В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
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Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

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Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
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Отец стрелка из Забайкалья ответил на сообщения о причинах стрельбы

РБК 06:19
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Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
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