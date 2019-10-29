Экономика
News.ruОператоры связи просят у власти денег на исполнение «пакета Яровой»
Ранее Reuters со ссылкой на копию письма сообщил, что компании «Ростелеком», «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС просят Минкомсвязь и Минпромторг поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования для «пакета Яровой» по льготной ставке.
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Армия и оружие
Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии
Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
Происшествия
Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные
Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Политика
Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Происшествия
Сбежавший из РФ участник протестной акции в Москве арестован заочно
Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно.
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о ненужности российского газа для Украины
Украина спокойно пройдет отопительный сезон 2019–2020 годов даже в случае прекращения транзита российского газа.
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова официально ушла из «Уральских пельменей»
Актриса и экс-кандидат в депутаты городской думы Екатеринбурга Юлия Михалкова официально заявила, что ушла из шоу «Уральские пельмени».
Общество
Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн
Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Общество
Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Политика
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Президент России Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за мероприятий в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты
Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Общество
В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников
В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.