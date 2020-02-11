Общество

ГородовойГородовойОператоры хотят компенсаций за бесплатный доступ к сайтам

150 млрд рублей хотят потребовать интернет-компании за предоставление бесплатного доступа к государственным сайтам. Провайдеры интернет-услуг, мобильные операторы и эксперты обсудили возможные поправки в закон, которые обяжут их сделать доступ к ряду сайтов бесплатным.
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с чего всё началось

Госуслуги выбиваются из трафика

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, следует из предложений участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:17

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Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

Lenta.ru06:10

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РБК06:25

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Коммерсантъвчера в 17:17
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