Общество
ГородовойОператоры хотят компенсаций за бесплатный доступ к сайтам
150 млрд рублей хотят потребовать интернет-компании за предоставление бесплатного доступа к государственным сайтам. Провайдеры интернет-услуг, мобильные операторы и эксперты обсудили возможные поправки в закон, которые обяжут их сделать доступ к ряду сайтов бесплатным.
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с чего всё началось
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, следует из предложений участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля (есть у "Ъ").Коммерсантъвчера в 17:17
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