Экономика

ФедералПрессФедералПрессОператоры связи попросили субсидировать затраты на «закон Яровой»

Для хранения огромных оъемов информации потребуется оборудование стоимостью от 10 до 20 % от общих затрат на поддержание и развитие сетей до 2024 года. При этом размер субсидий, на которые рассчитывают операторы в письме не уточняется.
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с чего всё началось
Российские операторы связи МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой, сообщает
 Reuters со ссылкой на письмо операторов.
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