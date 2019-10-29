Экономика
ФедералПрессОператоры связи попросили субсидировать затраты на «закон Яровой»
Для хранения огромных оъемов информации потребуется оборудование стоимостью от 10 до 20 % от общих затрат на поддержание и развитие сетей до 2024 года. При этом размер субсидий, на которые рассчитывают операторы в письме не уточняется.
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Российские операторы связи МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой, сообщает Reuters со ссылкой на письмо операторов.Ведомостивчера в 07:42
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Операторы связи попросили правительство субсидировать их затраты на закон Яровой
Ведомостивчера в 07:42
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В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
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Урожаи ржи, проса, риса и гречихи в России в 2019 году будут достаточными для удовлетворения внутренних потребностей страны, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
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12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали
Lenta.ru вчера в 07:56
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Россия ответит НАТО новыми авиадивизиями в Крыму и Калининграде
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Качканарское время вчера в 17:21