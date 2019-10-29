с чего всё началось

Для хранения огромных оъемов информации потребуется оборудование стоимостью от 10 до 20 % от общих затрат на поддержание и развитие сетей до 2024 года. При этом размер субсидий, на которые рассчитывают операторы в письме не уточняется.

Киберспорт В CS:GO запрещена продажа и обмен ключей для кейсов Компания Valve выпустила очередное обновление для CS: GO. С выходом патча в игре введен запрет на продажу и обмен ключей для кейсов.

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Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

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Наука Красные водоросли выжили, даже потеряв четверть генов Исследователи из США и Южной Кореи выяснили, что предок водорослей отдела Rhodophyta потерял около четверти своего генофонда миллиард лет назад.