Общество

РБКРБКОператоры техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Операторы техосмотра включают заднюю

Компании просят президента отменить решения в области ТО Операторы техосмотра (ТО) жалуются, что из-за спешно принятого парламентом закона, позволившего автовладельцам временно получать ОСАГО без диагностической карты, они остались без клиентов и на грани банкротства.
Коммерсантъвчера в 18:14

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Операторы техосмотра попросили Путина пересмотреть правила ТО

Московский Комсомолец03:24

Операторы техосмотра включают заднюю

Коммерсантъвчера в 18:14

Операторы техосмотра просят изменить новые правила ТО

ФедералПресс01:35

Операторы техосмотра предложили включить их отрасль в сферу пострадавших от пандемии

АБНвчера в 23:12

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

РБКвчера в 23:12

Операторы техосмотра выступили за отмену получения полиса ОСАГО без него

Ведомостивчера в 21:45

Автосервисы пожаловались президенту на новые требования к техосмотру

Deita.ru01:52
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском вчера в 10:24
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Армия и оружие

В Сирии сообщили о новой ракетной атаке Израиля

Росбалт вчера в 02:56
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Общество

Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

РИА Новости вчера в 23:04
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
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Общество

Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой

Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу из-за проблем с водой.
Аргументы недели 03:28
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
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Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
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Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 23 июня в 12:26
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
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Технологии

Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4

Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
Актуальные Новости 03:08
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Наука

Облысение может быть фактором риска COVID-19

Из 112 мужчин, госпитализированных с коронавирусом, 79% были лысыми. Они объясняют это высоким уровнем мужских половых гормонов, андрогенов.
ToDay News Ufa вчера в 11:08
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
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Происшествия

Прекращено первое уголовное «коронавирусное» дело в России

Образцов стал первым в России фигурантом уголовного дела по статье 236 о попытке нарушить санитарно-эпидемиологические правила.
Интерфакс 03:47
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com вчера в 11:54
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Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Футбол

Фонсека считает Джеко лучшим нападающим, с которым работал

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Сампдорией» в 27-м туре чемпионата Италии (1:2) отметил игру нападающего Эдина Джеко.
Спорт-Экспресс 00:24
Авто

УАЗ начал производство модели «Пикап» с автоматической трансмиссией

Автостат 04:04
Здоровье

Врачи Коммунарки отмечают безразличие сургутян к своему здоровью

Медики из Коммунарки, которые прибыли в Югру в начале недели и уже несколько дней работают в «красной зоне» СОКБ, с удивлением отмечают полное безразличие к своему здоровью даже тех сургутян, которые страдают хроническими заболеваниями, сообщает sitv.ru.Первое, что бросилось в глаза экспертам из Москвы, - это полное отрицание в городе реальности угрозы.
Вестник 01:04
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
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Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 11:00
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Политика

В делегации президента Киргизии выявили коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
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Политика

Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституцию

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.
ТАСС 02:22
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Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
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