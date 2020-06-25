Компании просят президента отменить решения в области ТО Операторы техосмотра (ТО) жалуются, что из-за спешно принятого парламентом закона, позволившего автовладельцам временно получать ОСАГО без диагностической карты, они остались без клиентов и на грани банкротства.

с чего всё началось

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».

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