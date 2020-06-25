Компании просят отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а ранее запланированную реформу запустить уже с 1 января 2021 года, а не поэтапно к 1 марта. Отрасль ТО нужно включить в перечень пострадавших от пандемии, установив «налоговые каникулы» для компаний.

с чего всё началось

Операторы техосмотра обратились к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой еще раз пересмотреть принципы реформы ТО, которые были приняты в прошлом году. По данным "Коммерсанта", с таким требованием выступили 120 операторов.

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