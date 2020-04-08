Чего просят водоканалы у правительства В ситуации резкого падения собираемости платежей потребителей предотвратить развитие ситуации по "самому негативному сценарию" можно будет только за счет субсидий из бюджетов на покрытие возникших убытков, говорится в письме Михалькова, Теряна и Довлатовой.

с чего всё началось

Руководители частных операторов систем водоснабжения и водоотведения обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с резким падением платежей из-за пандемии коронавируса и решением правительства до конца года отменить пени за неуплату коммунальных услуг.

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