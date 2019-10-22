«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц. Они попросили поручить Министерству связи и заинтересованным федеральным ведомствам «не допустить» этого «на эксклюзивной основе».

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

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