Происшествия

ИзвестияИзвестияСотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

По данным издания, опергруппа состояла из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы. Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
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с чего всё началось
Как сообщает "Страна.ua
" со ссылкой на источник в СБУ, тела трех офицеров столичного главка и сотрудника районного управления нашли еще две недели назад, однако в спецслужбе эту информацию официально не подтвердили.
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Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

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