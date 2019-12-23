Происшествия
ИзвестияСотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии
По данным издания, опергруппа состояла из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы. Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
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с чего всё началось
Как сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в СБУ, тела трех офицеров столичного главка и сотрудника районного управления нашли еще две недели назад, однако в спецслужбе эту информацию официально не подтвердили.РЕН ТВ16:21
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