с чего всё началось

По данным издания, опергруппа состояла из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы. Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.

Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.

Происшествия На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

Экономика Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.

Политика Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.

Политика Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.

Общество Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия 22 декабря начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Общество Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.

Экономика Медведев продлил эксперимент tax free на год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.

Политика Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.

Общество Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.