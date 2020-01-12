Рената Литвинова чувствует себя хорошо после наезда автомобиля. Об этом сообщил врач Теймур Кулиев, который оперировал актрису после ДТП, передает «РЕН ТВ».

Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП

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