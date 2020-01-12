Происшествия
РБКВрач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП
Рената Литвинова чувствует себя хорошо после наезда автомобиля. Об этом сообщил врач Теймур Кулиев, который оперировал актрису после ДТП, передает «РЕН ТВ».
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Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Политика
Юрий Дудь и Шнуров могут стать депутатами Госдумы
Происшествия
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
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Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Экономика
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Что ждет россиян и их кошельки в 2020 году — «Лента.ру» представляет консенсус-прогноз, составленный на основе экспертной аналитики.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Футбол
Зидан выиграл все финалы в качестве тренера «Реала»
Напомним, что Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году.
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После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
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В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
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Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ‑персонажи
Происшествия
СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко
Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.
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Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января
Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
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Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
Технологии
Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды
Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Футбол
Квальярелла 16 лет подряд забивает в Серии А
Квальярелла забивает в Серии А непрерывно с 2005-го, то есть уже 16 календарных лет.
Экономика
Опубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря.
Происшествия
Ставропольские медики прокомментировали случай с пациентом на полу
Наука
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.