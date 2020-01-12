Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Общество В России изменят структуру оплаты труда учителей Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Общество Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Происшествия СКР: журналистов в ЦАР убили с целью ограбления Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Общество В России планируют ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ Правительство планирует ввести административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

Кино Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина» В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.

Футбол Рома — Ювентус 0:1 (1-й тайм) Ювентус в хорошем настроении вернулся с короткого зимнего сбора и разгромил Кальяри 4:0. 34-летний Роналду окончательно успокоил критиков, сделав хет-трик, теперь у португальца 10 голов в 7 последних матчах.

Происшествия СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.