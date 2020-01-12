Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
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Оперировавший Литвинову после ДТП врач рассказал о ее состоянии

РЕН ТВ13:57

Ренате Литвиновой наложили швы после наезда на нее Mercedes

Москва 2412:19

Литвинова сообщила о полученной травме в результате ДТП

РБК11:22

Литвинова рассказала о том, как ее сбила машина

РИАМО11:27

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

РИА Новости13:25

Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после наезда машины в Москве

Вечерняя Москва11:43

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после ДТП

Пятый канал11:51
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Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

ТАСС 10:04
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии зрела, но глава страны ей героически сопротивлялся.
Комсомольская правда 13:53
Политика

США сообщили о разрушении российского «спутника-убийцы»

Дни24 10:38
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Общество

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
ТАСС 11:05
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Экономика

План «Б» для лучшей жизни

Новая схема накоплений станет массовой, если пенсионные фонды покажут хорошую доходность.
Российская газета 09:00
Футбол

Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 11:17
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Биатлон

Биатлонистка Мякяряйнен прокомментировала свою победу в масс-старте

News.ru 08:42
Футбол

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
RT на русском 14:01
Общество

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Известия 12:46
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Происшествия

СКР: журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.
News.ru 13:34
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Коммерсантъ 04:50
Общество

В России планируют ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство планирует ввести административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.
Rambler News Service 10 января в 00:56
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
Происшествия

В Тверской области загорелся гостиничный комплекс

РИА Новости 12:46
Кино

Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»

В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Дни24 11:21
Футбол

Рома — Ювентус 0:1 (1-й тайм)

Ювентус в хорошем настроении вернулся с короткого зимнего сбора и разгромил Кальяри 4:0. 34-летний Роналду окончательно успокоил критиков, сделав хет-трик, теперь у португальца 10 голов в 7 последних матчах.
Sportmail.ru 09:26
Происшествия

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
ТАСС 12:32
Авто

Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год

В 2019 году «АвтоВАЗ» регулярно радовал новинками – в линейке LADA появились спорт-седан Vesta Sport, кросс-универсал Granta Cross, «драйверская» Granta Drive Active, а также XRay Cross и Vesta с вариатором.
Автоновости дня 10:34
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru 05:11
Общество

Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба

Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
РИА Новости 08:24
Здоровье

Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды

Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Московский Комсомолец вчера в 22:59
Космос

Астрономы в Латвии установили источник загадочных сигналов из космоса

Зафиксировав повторяющиеся быстрые радиовсплески - сигналы, астрономы установили откуда они идут.
Sputnik Латвия 09 января в 14:35
Футбол

Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 10:20
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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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