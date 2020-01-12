Происшествия
РИА НовостиОперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
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Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии зрела, но глава страны ей героически сопротивлялся.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Экономика
План «Б» для лучшей жизни
Новая схема накоплений станет массовой, если пенсионные фонды покажут хорошую доходность.
Футбол
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Футбол
Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Общество
Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами
Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
СКР: журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Общество
В России планируют ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство планирует ввести административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Футбол
Рома — Ювентус 0:1 (1-й тайм)
Ювентус в хорошем настроении вернулся с короткого зимнего сбора и разгромил Кальяри 4:0. 34-летний Роналду окончательно успокоил критиков, сделав хет-трик, теперь у португальца 10 голов в 7 последних матчах.
Происшествия
СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
Авто
Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год
В 2019 году «АвтоВАЗ» регулярно радовал новинками – в линейке LADA появились спорт-седан Vesta Sport, кросс-универсал Granta Cross, «драйверская» Granta Drive Active, а также XRay Cross и Vesta с вариатором.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Общество
Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба
Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды
Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Космос
Астрономы в Латвии установили источник загадочных сигналов из космоса
Зафиксировав повторяющиеся быстрые радиовсплески - сигналы, астрономы установили откуда они идут.
Футбол
Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.