Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
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Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса. В первую очередь в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем с 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.В источнике
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