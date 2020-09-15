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Газета.Ru
Газета.Ru

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса. В первую очередь в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем с 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.В источнике
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РИАМО

В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых выявленных случаев Covid‑19

РИАМО06:42
Москва 24

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Москва 2405:26
Интерфакс

Оперштаб объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Интерфакс05:23
ТАСС

Прирост случаев инфицирования COVID-19 в Москве объяснили увеличением числа тестирований

ТАСС05:19
Агентство Москва

Оперштаб обьяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

Агентство Москва05:10
РИА Новости

Оперштаб назвал причины роста числа случаев заболевания COVID-19 в Москве

РИА Новости04:43
Глас Народа

Оперштаб Москвы объясняет рост числа случаев коронавируса

Глас Народа04:33

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
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Под Киевом произошла авария на газопроводе для транзита газа в Европу

Киев, 15 сентября 2020, 03:36 — REGNUM Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, произошла на его участке вблизи поселка Чабаны в Киевской области.
REGNUM20:36
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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