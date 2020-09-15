Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса. В первую очередь в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем от 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.