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Газета.Ru
Газета.Ru

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса. В первую очередь в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем от 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.В источнике
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Интерфакс

Оперштаб объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Интерфакс05:23
Lenta.ru

Рост числа случаев коронавируса в Москве объяснили

Lenta.ru05:17
РИА Новости

Оперштаб назвал причины роста числа случаев заболевания COVID-19 в Москве

РИА Новости04:43
Газета.Ru

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Газета.Ru05:06
РИАМО

В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19

РИАМО05:01
Агентство Москва

Оперштаб обьяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

Агентство Москва05:10
Глас Народа

Оперштаб Москвы объясняет рост числа случаев коронавируса

Глас Народа04:33

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

Чебоксары, 15 сентября 2020, 11:23 — REGNUM В Чувашии величина прожиточного минимума пенсионера в очередной раз скорректирована в сторону увеличения: первоначально его планировалось увеличить на 71 рублей, затем она была пересмотрена и достигла 82 рублей.
REGNUM04:23
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Навальный рассорил Россию с Германией. Что дальше?

Отныне отношение Германии к России станет таким же, как и у остальных стран Западной Европы: принципиальное оппонирование кремлевской политике, жесткая критика любых шагов Москвы, солидарность со странами Восточной Европы, ну и разумеется, отказ от «Северного потока – 2». То есть конец эпохи.
Новые Известия05:27

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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