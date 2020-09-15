Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Смотрите также
Похудевшая МакSим удалила все фотографии из Instagram
Попова заявила, что переболевший COVID-19 заразен еще три месяца
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди»
Путин указал на недопустимость голословных обвинений по Навальному
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Депутаты Госдумы примут участие в исследованиях вакцины «Спутник V»
Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
Авиакомпании РФ начали запрашивать допуски к рейсам за рубеж
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
В Москве за сутки выявлено более 700 случаев коронавируса
Россия начала сборку ядерного планетолета Путина
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Попова заявила, что переболевший COVID-19 заразен еще три месяца
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
В России предложили ввести почасовой МРОТ
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса. В первую очередь в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем от 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.В источнике
Подробнее о событии