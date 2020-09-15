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Газета.Ru
Газета.Ru

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса. В первую очередь в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем с 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.В источнике
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РИАМО

В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых выявленных случаев Covid‑19

РИАМО06:42
Москва 24

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Москва 2405:26
РИА Новости

Оперштаб Москвы объяснил, почему растет число случаев коронавируса

РИА Новости04:43
ТАСС

Власти объяснили рост числа случаев заражения коронавирусом в Москве

ТАСС05:19
Агентство Москва

Оперштаб обьяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

Агентство Москва05:10
Интерфакс

Оперштаб объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Интерфакс05:23
Глас Народа

Оперштаб Москвы объясняет рост числа случаев коронавируса

Глас Народа04:33

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
Ведомости00:41
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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«ВКонтакте» запустила контекстный таргетинг по ключевым фразам

Ирина Румянцева, директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group: Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, создавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос "купить обувь", а "купить кроссовки для бега".
Sostav.ru09:25

Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда.
РИА Новости05:51
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Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада

Вашингтон, 15 сентября 2020, 17:02 — REGNUM Несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM10:02

Фонд Юрия Мильнера профинансирует поиск жизни на Венере

«Научная группа, проводящая исследования, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении на сайте фонда Breakthrough Initiatives.
Говорит Москва09:20
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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