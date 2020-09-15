Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Смотрите также
Назван новый адвокат Михаила Ефремова
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Realme анонсировала выход смартфона C15 на российский рынок
Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Трамп предложил протестировать Байдена на наркотики
Путин открыл два новых медцентра в Псковской области
National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Петербурженка прошла в финал «Детского Евровидения 2020»
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Назван новый адвокат Михаила Ефремова
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Рогозин заявил о планах России отправить миссию на Венеру
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса. В первую очередь в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем с 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.В источнике
Подробнее о событии