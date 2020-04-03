Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Данные опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы. Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости.

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

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