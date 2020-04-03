Коронавирус
Lenta.ruВодителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Данные опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы. Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости.
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Политика
Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Происшествия
Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Армия и оружие
Власти Канады решили вывести часть военных из Ирака и Украины
В Министерстве национальной обороны Канады анонсировали вывод части военного контингента страны из Ирака и Украины из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Происшествия
Сахалинские полицейские выявили незаконное приобретение и хранение краснокнижной рыбы
Ранее полицейским поступила оперативная информация, что вышеуказанный гражданин хранит на территории своего частного дома рыбу лососевых пород, добыча которой на территории России запрещена.
Общество
Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса
США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Дриусси заявил о желании вернуться в «Ривер Плейт»
Аргентинский форвард «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что хотел бы вернуться на родину.
Спорт
Главный тренер сборной России заражен коронавирусом
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Наука
Из костей общего предка людей и неандертальцев впервые извлекли белок
Общество
В Петербурге продлят принятые из-за коронавируса ограничительные меры
В Санкт-Петербурге сохранятся все принятые ограничительные меры в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье
В первом квартале 2020 года средняя цена жилья на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) в крупных городах выросла на 1,7%. В 62 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек цена квадратного метра выросла, в 8 городах снизилась.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Здоровье
Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.
Интернет
Facebook выпустила настольный клиент Messenger для Windows и macOS
Сегодня компания Facebook запустила версию приложения для для обмена сообщениями и видеозвонков Messenger для настольных систем.
Общество
Мэр Москвы отложил введение пропускного режима
Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Политика
МИД РФ: половину гуманитарного груза для США оплатил российский фонд
Половину гуманитарного груза, доставленного в США из России, оплатил российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 апреля журналистам.
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Экономика
Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу
Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.
Армия и оружие
Sohu назвало ударом в спину ответ США на помощь России с коронавирусом
Соединение Штаты ударили «ножом в спину» Россию, которая отправила им самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи борьбы с коронавирусом.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Здоровье
Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу
Политика
Суд признал Польшу, Чехию и Венгрию виновными в нарушении законов ЕС
Напомним, что спор Еврокомиссии с Польшей, Чехией и Венгрией начался еще в 2015 году.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Общество
Вузам России рекомендовано возобновить обучение в дистанционной форме
Москва, 2 апреля 2020, 18:28 — REGNUM Возобновить дистанционное обучение рекомендовал высшим учебным заведениям России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.