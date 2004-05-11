Здоровье
ФАНОперштаб Москвы сообщил о смерти 11 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 11 пациентов с положительным анализом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в Москве умер 4521 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Оперштаб Москвы обновил статистику смертей пациентов с COVID-19 за сутки
Народные новости02 августа в 16:29
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Футбол
Мамаев высказался о низких премиальных в «Ростове»
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поделился мнением о низких премиальных в команде.
Газета.Ru вчера в 18:35
Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 18:01
Здоровье
Врач дала советы страдающим от гипертонии
Специалист указала, что у людей гипертонией "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень, "который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств", подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.
РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 03 августа в 11:17
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Общество
Уральский депутат задекларировал четыре копейки годового дохода
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, в 2015 году предложивший жителям России меньше есть во время кризиса, в 2019 году заработал четыре копейки.
UfaTime.ru вчера в 21:38
Экономика
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
REGNUM вчера в 04:23
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
РБК вчера в 12:09
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.
Lenta.ru вчера в 23:07
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com вчера в 05:33
Общество
94 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые заражения зафиксированы в Междуреченске (27), Кемерове (16), Анжеро-Судженске (12), Новокузнецке (10), Белово (9), Беловском МР (4), Березовском (2), Мысках (2), Юрге (2), Гурьевском МО (2), Чебулинском МО (2), Яйском МО (2), Краснобродском (1), Промышленновском МО (1), Тисульском МР (1), Тяжинском МО (1). На 4 августа у 3 965 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com вчера в 02:02
Происшествия
К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 привлекли беспилотник
RT на русском вчера в 23:59
Общество
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 16:05
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс вчера в 08:49
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line вчера в 14:24
Общество
Премьер-министр Мишустин приедет на Дальний Восток и в Хабаровск?
Телеграм-канал "Пул № 3" пишет: "Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет".
REGNUM вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com вчера в 09:29
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru 03 августа в 07:26
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Киберспорт
Пиковый онлайн Fall Guys в Steam уже превысил 55 тысяч человек
CT news вчера в 12:12
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия 00:05
Общество
В Алтайском крае продают усадьбу на полуострове
Одинокая усадьба находится на полуострове посреди озера Уткуль, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
КП - Барнаул вчера в 22:33
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv вчера в 05:33