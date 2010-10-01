За последние сутки в Москве скончались 11 пациентов с положительным анализом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в Москве умер 4521 человек с подтвержденным коронавирусом.

Оперштаб Москвы сообщил о смерти 11 пациентов с коронавирусом

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