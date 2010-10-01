Общество

ФАНФАНОперштаб Москвы сообщил о смерти 11 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 11 пациентов с положительным анализом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в Москве умер 4521 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Оперштаб Москвы сообщил о смерти 11 пациентов с коронавирусом

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Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в 3-5 млрд долларов - телеканал Эл-би-си.
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Россияне назвали основные причины увольнения с работы

В варианте "Другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
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В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

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Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
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«Цифровую экосистему» наращивает компания «Mercedes»

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