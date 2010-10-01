Общество
ФАНОперштаб Москвы сообщил о смерти 11 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 11 пациентов с положительным анализом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в Москве умер 4521 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Оперштаб Москвы обновил статистику смертей пациентов с COVID-19 за сутки
Народные новости02 августа в 16:29
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Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета 03:17
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Общество
В Мурманской области выявлено 129 новых случаев заболевания CoViD-19
Как сообщает региональный оперштаб, в Мурманской области выявлено 129 новых случаев заболевания CoViD-19.
ГТРК Мурман вчера в 03:50
Экономика
Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей
Увеличение бюджетных расходов на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза РФ (должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих администрации президента (АП) РФ более чем на 1,5 млрд рублей запланировано Минфином России на 2021–2023 годы.
ИА Красная Весна вчера в 03:44
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Технологии
Беспроводную передачу электроэнергии создали в Новой Зеландии
Специалисты из Новой Зеландии придумали, как можно передавать электроэнергию подобно Wi Fi роутеру или Bluetooth.
МедиаПоток 01:38
Происшествия
Несколько домов были уничтожены взрывом в порту Бейрута
В результате мощного взрыва в порту Бейрута оказались уничтожены несколько домов, под их завалами могут находиться люди, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова одного из сотрудников Красного Креста.
Газета.Ru вчера в 12:21
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Автоновости дня 01:22
Гаджеты
Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»
Минимальная цена Apple iMac составляет 1800 долларов, максимальная комплектация обойдется в 8800 долларов.
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в 3-5 млрд долларов - телеканал Эл-би-си.
ТАСС 04:26
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
В варианте "Другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском вчера в 09:45
Футбол
«Спартак» представил полузащитника Урунова
РИА Новости 04:27
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ вчера в 12:21
Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК вчера в 23:11
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском 03:27
Футбол
Мамаев и Карпин снялись в пародии «Ростова» на фильм Гая Ричи
Футбольный клуб "Ростов" для презентации своей новой игровой формы снял пародию на фильм британского режиссера Гая Ричи "Джентльмены".
РИА Новости 04:37
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Авто
Официально представлен суперкар Gordon Murray T.50
Gordon Murray Automotive планирует произвести всего 100 единиц T. 50 по цене 3,08 млн долларов по текущему обменному курсу.
SpeedMe вчера в 23:17
Футбол
Бранислав Иванович заявил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»
В «Зените» Бранислав стал обладателем двух титулов Чемпиона, а также одного Кубка России.
Честный рейтинг букмекеров 03:58
Здоровье
В Алтайском крае выявлено 94 новых случая коронавируса
За последние сутки в регионе еще у 94 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выписаны по выздоровлению 116 пациентов, зарегистрировано 4 смерти носителей коронавируса, в том числе две непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:41
Армия и оружие
Корабли Северного флота отправились в девятый поход в Арктику
Арктическая группировка кораблей и судов обеспечения Северного флота отправилась в очередной девятый поход по Северному морскому пути.
Российская газета 02:28
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Наука
Отдельные виды грибов могут подавлять раковые клетки
Исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) вместе с коллегами из КНР пришли к выводу, что отдельные виды уральских грибов, растущих на древесине, способны подавлять раковые клетки.
Live24 вчера в 06:51
Экономика
Мясо с грядки выросло на пандемии
За растительное мясо голосуют потребители: американский сервис доставки готовых продуктов Grubhub в ежегодном отчете отмечает, что спрос на бургеры на растительной основе за первые шесть месяцев 2020 года вырос на 291 %.
Компания вчера в 05:27