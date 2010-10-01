Происшествия
ФАНОперштаб Москвы сообщил о смерти 28 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб сообщил о смерти еще 28 пациентов с положительным тестом на коронавирус в Москве. По данным ведомства, общее число скончавшихся превысило четыре тысячи человек. За прошлые сутки в столице умерли 24 пациента, пишет RT.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
В Алтайском крае усилят контроль за соблюдением масочного режима
Члены оперативного штаба выразили мнение о том, что практически повсеместное несоблюдение масочного режима привело к увеличению темпов распространения инфекции в крае.
Катунь 24 12:13
Политика
Трамп подпишет три указа с целью снизить стоимость лекарств в США
Global Look Press Три указа, предусматривающие снижение стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту врача, намерен подписать президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ 20:41
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Футбол
Где пройдут оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги Европы в 2020 году, объявили в УЕФА
Ранее уже было объявлено, что решающие поединки плей-офф Лиги Европы состоятся на территории Германии.
Комсомольская правда 13:31
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Происшествия
На Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара
Южно-Сахалинск, 10 июля 2020, 03:49 — REGNUM На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пара, которая подозревается в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки.
REGNUM 20:49
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН 02:35
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Политика
Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов
«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.
Известия 21:11
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 04:58
Шоу-бизнес
Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми
Напоминаем, что Питт и Джоли подали на развод четыре года назад и долгое время вопрос с опекой был острым.
Gazeta.SPb 20:31
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 11:42
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Общество
В России снесли памятник русским солдатам
Lenta.ru 19:43
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
Экономика
«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ
Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 09:01
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия 20:40
Гаджеты
Apple выпустила первые публичные беты iOS 14 и iPadOS 14
Сегодня компания выпустила первые бета-версии предстоящих обновлений для своих мобильных ОС в лице iOS 14 и iPadOS 14.
3DNews 15:59
Авто
На Камчатке транспортный налог сократят более чем на 30%
Согласно изменениям в региональный закон о транспортном налоге, которые подготовило Минэкономразвития Камчатского края, ставка налога для легковых автомобилей старше 10 лет будет снижена в рамках мер по поддержке населения.
МИР 24 19:51
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27