Оперативный штаб сообщил о смерти еще 28 пациентов с положительным тестом на коронавирус в Москве. По данным ведомства, общее число скончавшихся превысило четыре тысячи человек. За прошлые сутки в столице умерли 24 пациента, пишет RT.

Оперштаб Москвы сообщил о смерти 28 пациентов с коронавирусом

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