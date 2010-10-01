Общество
Политическая ЭкспертизаОперштаб Москвы: в столице скончались еще 53 пациента с COVID-19
Власти Москвы поэтапно снимают ограничительные меры. Прогулки по городу теперь разрешены всем. Масочный режим в столице при этом сохраняется.
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Оперштаб Москвы: в столице скончались еще 53 пациента с COVID-19
Политическая Экспертиза10 июня в 17:58
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Петербургский дневник вчера в 19:55
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
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Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
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