Власти Москвы поэтапно снимают ограничительные меры. Прогулки по городу теперь разрешены всем. Масочный режим в столице при этом сохраняется.

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