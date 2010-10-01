Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаОперштаб РФ опубликовал список регионов с новыми случаями коронавируса

1 фото
За прошедшие сутки коронавирусом заразились 6 422 человека. Днем ранее было выявлено 6 248 новых случаев инфицирования.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оперштаб РФ опубликовал список регионов с новыми случаями коронавируса

ИА Красная Весна15 июля в 04:44

Оперштаб сообщил о числе новых заболевших COVID-19

Вести.Ru15 июля в 04:34

Оперштаб озвучил новые данные о заболевших COVID-19 в России

Авторадио15 июля в 03:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
306
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
92
Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
379
Футбол

Арсенал — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

В субботу вечером первую путёвку в полуфинал Кубка Англии разыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру 13:54
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
4,2K
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
951
Политика

Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
505
Здоровье

Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день

Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
12
Футбол

Халк может вернуться в «Зенит» в декабре

Свободная Пресса 10:27
4
Общество

Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек

Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
511
Наука

В НГУ нашли новый способ лечения последствий коронавируса SARS CoV-2

Исследователи из Новосибирского государственного университета прибегли к помощи фотодинамической терапии, которая обычно используется в России для лечения ряда форм злокачественных новообразований.
iReactor вчера в 06:11
7
Здоровье

Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45
16
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
328
Политика

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
Известия вчера в 23:11
36
Автоспорт

Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии

Российский гонщик Роберт Шварцман из команды Prema Racing выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии.
РИА Новости 12:07
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7,2K
Общество

В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»

В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Армия и оружие

Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео

ПолитРоссия 03:32
10
Происшествия

Российские врачи бросили мужчину с эпилепсией

43-летнему мужчине в течение четырех часов дважды вызывали скорую.
Рамблер 13:27
2
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
224
Происшествия

Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Известия 13:13
712
Армия и оружие

Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
236
Общество

Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году

Известия 11:55
6
Здоровье

Врач составил перечень продуктов, запрещенных для людей с артритом

Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
Слово и Дело 13:46
3
Армия и оружие

За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона

Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.
Вести.Ru 13:06
168
Общество

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
26
Политика

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

Lenta.ru 00:20
218
Футбол

Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Жиго

Московский "Спартак" готов расстаться с защитником Самюэлем Жиго за €20 млн, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 11:03
Кино

Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted.
ToDay News Ufa 07:02
21
Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета 10:58
3
ещё по теме
Главное