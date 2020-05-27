Общество
Экономика сегодняОперштаб РФ заявил о 8915 новых случаях коронавируса
Обновленную статистику по коронавирусу в России представил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Новые случаи инфекции зафиксированы в 83 регионах страны. За минувшие сутки скончались 174 человека с коронавирусом, отметили в оперативном штабе.
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Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Политика
Путин назвал дату Парада Победы в 2020 году
Вести Воронеж вчера в 08:06
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Общество
Москвичей в субботу ждет июльская жара и гроза
По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, с завтрашнего дня воздух начнет прогреваться до 20 градусов тепла и выше, а к субботе температура может достигнуть июльских значений - плюс 24-25 градусов днем и 13 градусов ночью.
Российская газета 06:26
Политика
США готовят санкции против «Северного потока-2»
Правительство ФРГ уже успело отреагировать на заявления посла, отметив, что время всеобщего кризиса из-за пандемии коронавируса не самое лучшее для эскалации и новых санкций.
Вести Подмосковья 01:08
Здоровье
Большинство россиян не увидели необходимости в профилактике COVID-19
Большая часть россиян не используют никакие фармацевтические препараты или средства народной медицины для профилактики коронавирусной инфекции.
РБК 07:19
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Здоровье
Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса
Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.
Интерфакс вчера в 08:36
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Губернатор отчитал мэра Екатеринбурга за отказ от маски
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал чиновников, отказывающихся от ношения медицинских масок на публичных мероприятиях.
URA.Ru 07:16
Транспорт
«Аэроэкспресс» с 15 июня снизит стоимость билетов
С 15 июня будет введен единый тариф «Стандарт», цена билета составит 300 руб.
Коммерсантъ 05:38
Общество
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины ночью в жилых домах
В Госдуму внесен законопроект о соблюдении прав жильцов многоквартирных домов в ночное время.
Daily Storm 06:45
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня
В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
RT на русском 03:02
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Энергетика
Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) предложил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и министру энергетики Александру Новаку либерализовать цены на бензин на АЗС и отменить запрет на импорт топлива.
РБК 05:00
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Авто
Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара
Российская газета 07:30
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Происшествия
В Оренбуржье скончался седьмой пациент от коронавируса
Еще 20 продолжают находиться в тяжелом состоянии, 142 - в среднетяжелом. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Оренбургское региональное телевидение 07:12
Политика
Решения по голосованию о поправках в Конституцию нет, заявили в Кремле
Никаких решений по дате проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:29
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14
Общество
В России предложили страховать граждан от безработицы за их счёт
Предполагается, что с зарплат граждан начнут взимать взносы в специальный фонд, из которого, в случаи потери занятости, они смогут получать пособия.
REGNUM 06:20