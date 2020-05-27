Обновленную статистику по коронавирусу в России представил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Новые случаи инфекции зафиксированы в 83 регионах страны. За минувшие сутки скончались 174 человека с коронавирусом, отметили в оперативном штабе.

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Происшествия В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС. 6

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Общество Москвичей в субботу ждет июльская жара и гроза По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, с завтрашнего дня воздух начнет прогреваться до 20 градусов тепла и выше, а к субботе температура может достигнуть июльских значений - плюс 24-25 градусов днем и 13 градусов ночью.

Политика США готовят санкции против «Северного потока-2» Правительство ФРГ уже успело отреагировать на заявления посла, отметив, что время всеобщего кризиса из-за пандемии коронавируса не самое лучшее для эскалации и новых санкций. 956

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Общество ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.

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