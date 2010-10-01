Всего в Москве зафиксировано 3 029 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С 9 июня в Москве отменяется пропускной режим. С 9 июня в столице РФ возобновят работу паркмахерские, салоны красоты, каршеринг.

Оперштаб: еще 59 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Армия и оружие Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком» Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник. 20

Общество Netflix зарегистрировал «Космические войска» раньше правительства США Речь идет о космических вооруженных силах, чье формирование было объявлено президентом Дональдом Трампом в марте 2018 года – они также носят то же название, что и «Космические войска США».

Происшествия Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 30

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Экономика МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда. 1

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