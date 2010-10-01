Всего в Москве зафиксировано 3 029 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С 9 июня в Москве отменяется пропускной режим. С 9 июня в столице РФ возобновят работу паркмахерские, салоны красоты, каршеринг.

Оперштаб: еще 59 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Политика Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны. 155

Общество Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters. 1

Происшествия Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.

Политика Пекин отказывается участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США «Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — подчеркнула дипломат, добавив, что Пекин уже неоднократно заявлял о своей позиции по этому вопросу. 19

Кино Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».

Наука Обнаружена молекула, сжигающая жир Вебстер Сантос, профессор химии и научный сотрудник Школы наук в Вирджинском техническом университете совместно с коллегами недавно обнаружил небольшой митохондриальный разобщающий белок – BAM15, который уменьшает массу жира у мышей, не влияя на потребление пищи и мышечную массу и не повышая температуру тела.

Единоборства Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.

Здоровье На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 2

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Футбол «Манчестер Сити» подписал 16-летнего вратаря «Утрехта» Пресс-служба "Утрехта" сообщила о переходе голкипера Микки ван Саса в "Манчестер Сити".О подробностях трансфера 16-летнего футболиста не сообщается.

Общество Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия». 6

Шоу-бизнес Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира Певица Валерия отреагировала на слова возмутившейся из-за её прямого эфира в инстаграме женщине и подвергла её критике за хамство. 22

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Космос Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности «В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении. 5

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