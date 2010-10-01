Общество
NewInformОперштаб: еще 59 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Всего в Москве зафиксировано 3 029 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С 9 июня в Москве отменяется пропускной режим. С 9 июня в столице РФ возобновят работу паркмахерские, салоны красоты, каршеринг.
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Оперштаб Москвы: в столице за сутки скончались 59 пациентов с COVID-19
Экономика сегоднявчера в 16:25
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Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
RT на русском 06:08
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах
Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.
Городовой 08:11
Общество
Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне
Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters.
Коммерсантъ 20:37
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
Политика
Пекин отказывается участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США
«Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — подчеркнула дипломат, добавив, что Пекин уже неоднократно заявлял о своей позиции по этому вопросу.
REGNUM 04:27
Кино
Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании
Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Наука
Обнаружена молекула, сжигающая жир
Вебстер Сантос, профессор химии и научный сотрудник Школы наук в Вирджинском техническом университете совместно с коллегами недавно обнаружил небольшой митохондриальный разобщающий белок – BAM15, который уменьшает массу жира у мышей, не влияя на потребление пищи и мышечную массу и не повышая температуру тела.
MedikForum.ru 00:18
Происшествия
В анализах Михаила Ефремова нашли следы наркотиков
Новые Известия 11:04
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК 20:11
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Единоборства
Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.
Газета.Ru 17:42
Здоровье
На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских
Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 19:36
Политика
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.
Известия 16:57
Футбол
«Манчестер Сити» подписал 16-летнего вратаря «Утрехта»
Пресс-служба "Утрехта" сообщила о переходе голкипера Микки ван Саса в "Манчестер Сити".О подробностях трансфера 16-летнего футболиста не сообщается.
Soccer.ru 20:41
Общество
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
Шоу-бизнес
Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира
Певица Валерия отреагировала на слова возмутившейся из-за её прямого эфира в инстаграме женщине и подвергла её критике за хамство.
Московский Комсомолец 00:43
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Космос
Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Здоровье
В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом
Позже в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что для людей с высоким показателем IgG решение о двухнедельной самоизоляции является добровольным.
Коммерсантъ 18:32
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru 05:37
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29