Общество
Суть событийОперштаб назвал сроки режима самоизоляции в Москве
Как следует из сообщения, режим самоизоляции в столице будет действовать до 14 апреля, передаёт ТАСС. С сегодняшнего дня жителям Москвы вне зависимости от возраста запрещается выходить из дома без крайней на то необходимости.
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Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Общество
1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии
1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии.
Политика
В поисках правды: В Твери презентовали книгу о Катынском расстреле
Книга «Тайны Катынского расстрела: доказательства, решение» была презентована 25 марта в Твери.
Общество
Коронавирусная инфекция попала на Сахалин с московским рейсом
Уже проверили около 200 человек с московского рейса, с которым 19 марта на остров попала коронавирусная инфекция.
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая коронавируса
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Здоровье
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Политика
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Энергетика
Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60
Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Футбол
Испанская Marca поместила чемпионат Белоруссии на первую страницу
Испанская газета Marca в понедельник вышла с первой полосой о чемпионате Белоруссии по футболу.
Общество
Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус
Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Энергетика
Российский рынок может «залить» европейский бензин
Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Общество
Американский инфекционист предрек новую волну коронавируса осенью
Коронавирусная инфекция нанесет новый удар по людям ближе к осени 2020 года.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Энергетика
Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд
Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Здоровье
В США число заражений коронавирусом превысило 150 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 150 тысяч.
Игры
Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры
Студия Hangar 13 (разработчик Mafia III) открыли на официальном сайте вакансию исполнительного продюсера нового проекта.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.