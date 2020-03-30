Общество

Суть событийСуть событийОперштаб назвал сроки режима самоизоляции в Москве

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Как следует из сообщения, режим самоизоляции в столице будет действовать до 14 апреля, передаёт ТАСС. С сегодняшнего дня жителям Москвы вне зависимости от возраста запрещается выходить из дома без крайней на то необходимости.
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Оперштаб назвал сроки режима самоизоляции в Москве

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Карантин по коронавирусу начал действовать в Москве

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