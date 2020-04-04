Коронавирус

Вести.RuВести.RuОперштаб обновил коронавирусную статистику по России

Зафиксировано девять случаев смерти пациентов, при этом полностью выздоровели 52 человека. Всего на 4 апреля в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах, сообщает оперштаб Москвы. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
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Оперштаб обновил коронавирусную статистику по России

Вести.Ru04:26

В России за сутки выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом

Аргументы и Факты04:56

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 582 человек

Комсомольская правда04:31

Статистика по коронавирусу в России и мире на 4 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс04:30

Динамика улучшается? Оперштаб обновил данные по числу заболевших коронавирусом в России

Царьград05:30

За сутки коронавирусную инфекцию нашли еще у 15 жителей Петербурга

Петербургский дневник04:18

Почти 600 новых случаев коронавируса подтвердили в России за сутки

Телеканал 360°04:16
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Политика

СПЧ предлагает создать в регионах горячие линии для граждан и бизнеса

Совет по правам человека при президенте РФ предлагает создать в регионах горячие линии по поддержке граждан и бизнеса, разъясняющие меры, введенные в конкретном субъекте, из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
РИА Новости вчера в 21:42
Экономика

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:56
Политика

Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли

Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Взгляд.ру 00:28
Общество

Мишустин утвердил порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 03:34
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 03:20
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:21
Общество

В России обучение школьников могут перенести на лето

Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
SmolDaily 01:05
Музыка

Ансамбль песни и пляски ЗВО посвятил композицию борьбе с коронавирусом

Актуальные Новости 04:38
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Происшествия

В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
BFM.ru 05:24
Общество

В Минпросвещения допустили повторный перенос даты сдачи ЕГЭ

Дата сдачи ЕГЭ может быть перенесена повторно, но пока решение не принято - министр просвещения РФ.
ТАСС 05:22
Происшествия

Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Газета.Ru 05:09
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Lenta.ru 02:20
Общество

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 04:28
Армия и оружие

Выпуск новостей в 12:00 от 04.04.2020

Смотрите в этом выпуске : в России за сутки зафиксировано 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах; стоимость марки Brent после заявлений Владимира Путина выросла на 14%; в Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса; силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей.
Первый канал 05:26
Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
РИА Новости 05:21
Общество

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Вести.Ru 05:24
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Политика

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Tkgorod.ru 04:09
Общество

Продление режима самоизоляции в Новосибирске: до какого числа продлят

Губернатор Новосибирской области подписал Постановление о «самоизоляции». Андрей Травников поставил визу на документе 4 апреля.
КП - Новосибирск 04:53
Происшествия

В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус

На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
REGNUM вчера в 04:19
Общество

В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей

Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.
РИА Новости 05:02
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Экономика

Правительство одобрило проект энергостратегии России до 2035 года

Правительство России одобрило проект Энергетической стратегии, которая создана для существенной помощи экономике страны на период до 2035 года.
Вести.Ru 03:14
Космос

Еще один прототип ракеты Starship разрушился во время испытаний

Представители компании SpaceX рассказали, что во время последних испытаний они навсегда потеряли Starship SN3 - один из демонстрационных прототипов.
Ридус вчера в 10:28
Общество

В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у трех человек

В Челябинской области коронавирус подтвержден еще у трех человек, сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.
Znak.com 03:18
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