Коронавирус
Вести.RuОперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Всего заболевших в Подмосковье 1082, за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая.
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Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек
Комсомольская правда01:05
Распределение заболевших коронавирусом в городах Московской области на 10 апреля
Радио 1вчера в 10:20
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В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
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Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
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Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
ТАСС вчера в 12:27
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Он мог стать лучше Третьяка, но спился и сорвался. Жизнь вратаря-суперталанта закончилась трагедией
Советский суперталант в 17 лет ворвался в ЦСКА, но его сгубил алкоголь В четвертом материале (его первая версия была опубликована на сайте «СЭ» в сентябре 2019 года) мы расскажем про голкипера Евгения Белошейкина.
Спорт-Экспресс 06:30
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Военные России и Беларуси отмечают День войск ПВО
В воскресенье, 12 апреля, в России и Беларуси справляют День противовоздушной обороны.
SM News 17:06
Общество
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ТАСС 18:35
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Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
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Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
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Вести.Ru 10:30
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Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
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Bethesda выгонит некоторых игроков Fallout 76 из их домов
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях.
REGNUM вчера в 22:35
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
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Деловое.ТВ 08:55
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело за распространение коронавируса
Отделом МВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиалогоческих правил, создавшее угрозу массового заболевания» в отношении 49-летнего мужчины, который по прибытию на территорию Республики Саха (Якутия) получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции и не исполнил данное требование.
SakhaPress.ru 19:13
Экономика
Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии
Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 09 апреля в 06:25
Общество
Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Новосибирской области
В Новосибирской области предприятия еще целого ряда отраслей возобновят свою работу.
Континент Сибирь Online 05:28
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Жена Михаила Галустяна впервые сыграет в сериале «Миша портит всё»
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Владимир Путин сам добавил фразу про печенегов и половцев в свою речь
Эхо Москвы 09 апреля в 06:30
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Disney вернёт Робин Гуда на экраны
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«Союз МС-16» с экипажем отправился с Байконура на МКС
К Международной космической станции двух космонавтов и одного астронавта через час с небольшим доставит корабль «Союз МС-16».
МИР 24 09 апреля в 10:13
Общество
Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты 04:12
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Старшие версии iPhone 12 могут выйти с опозданием
Выход новых iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max от компании Apple может состояться позднее запланированного срока, однако обычная версия флагмана должна быть представлена в срок.
Экономика сегодня 20:22
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Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
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Российская газета 09:13
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Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи
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В России изобрели силовое поле для космонавтов
Помимо прочего, силовое поле могут использовать для получения энергии и управления энергетbческими параметрами электростатического и магнитного полей.
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«Я не считаю, что в чем-то виновата»: Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей
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О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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