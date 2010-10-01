Коронавирус

Вести.RuВести.RuОперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Всего заболевших в Подмосковье 1082, за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая.
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Стало известно, где в Подмосковье больше всего зараженных COVID-19

РЕН ТВ18:54

Обновленная карта распространения COVID19 в Подмосковье

Портал Поисквчера в 22:29

Опубликована обновленная карта распространения Covid‑19 в Подмосковье

РИАМО10:57

В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом

Подмосковье Сегодня11:38

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек

Комсомольская правда01:05

В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом. Ситуация по городам на 11 апреля

Чехов Вид13:36

Распределение заболевших коронавирусом в городах Московской области на 10 апреля

Радио 1вчера в 10:20
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
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Космос

Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Экономика

Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий

Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
ТАСС вчера в 12:27
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Хоккей

Он мог стать лучше Третьяка, но спился и сорвался. Жизнь вратаря-суперталанта закончилась трагедией

Советский суперталант в 17 лет ворвался в ЦСКА, но его сгубил алкоголь В четвертом материале (его первая версия была опубликована на сайте «СЭ» в сентябре 2019 года) мы расскажем про голкипера Евгения Белошейкина.
Спорт-Экспресс 06:30
Армия и оружие

Военные России и Беларуси отмечают День войск ПВО

В воскресенье, 12 апреля, в России и Беларуси справляют День противовоздушной обороны.
SM News 17:06
Общество

В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
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Здоровье

Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»

Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
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Киберспорт

Bethesda выгонит некоторых игроков Fallout 76 из их домов

Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях.
REGNUM вчера в 22:35
Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
18
Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
18
Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
30
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело за распространение коронавируса

Отделом МВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиалогоческих правил, создавшее угрозу массового заболевания» в отношении 49-летнего мужчины, который по прибытию на территорию Республики Саха (Якутия) получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции и не исполнил данное требование.
SakhaPress.ru 19:13
Экономика

Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 09 апреля в 06:25
16
Общество

Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Новосибирской области

В Новосибирской области предприятия еще целого ряда отраслей возобновят свою работу.
Континент Сибирь Online 05:28
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Шоу-бизнес

Жена Михаила Галустяна впервые сыграет в сериале «Миша портит всё»

Жена Михаила Галустяна впервые попробует свои силы на телевидении. Девушка сыграет в сериале «Миша портит все» с участием супруга.
Актуальные Новости 03:17
Политика

Владимир Путин сам добавил фразу про печенегов и половцев в свою речь

Эхо Москвы 09 апреля в 06:30
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Кино

Disney вернёт Робин Гуда на экраны

News.ru 07:28
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Космос

«Союз МС-16» с экипажем отправился с Байконура на МКС

К Международной космической станции двух космонавтов и одного астронавта через час с небольшим доставит корабль «Союз МС-16».
МИР 24 09 апреля в 10:13
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Общество

Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты 04:12
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Гаджеты

Старшие версии iPhone 12 могут выйти с опозданием

Выход новых iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max от компании Apple может состояться позднее запланированного срока, однако обычная версия флагмана должна быть представлена в срок.
Экономика сегодня 20:22
Общество

Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Наука

Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи

Индикатор 09 апреля в 12:01
19
Космос

В России изобрели силовое поле для космонавтов

Помимо прочего, силовое поле могут использовать для получения энергии и управления энергетbческими параметрами электростатического и магнитного полей.
РЕН ТВ 20:18
Шоу-бизнес

«Я не считаю, что в чем-то виновата»: Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей

81-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей.
Телепрограмма 13:17
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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