В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Всего заболевших в Подмосковье 1082, за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая.

Здоровье Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса. 43

Общество Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.

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Общество Полиция работает на всех въездах в Москву Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. 2,2K

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Религия Московские храмы проведут богослужения без прихожан Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви. 1

Футбол Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России. 70

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Наука Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 м При пешем движении людей в одном направлении друг за другом рекомендуемое расстояние составляет не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.

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Здоровье Врачи определили кашель, который указывает на рак легких Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании. 25