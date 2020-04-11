Коронавирус
Вести.RuОперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Всего заболевших в Подмосковье 1082, за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая.
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Распределение заболевших коронавирусом в городах Московской области на 10 апреля
Радио 1вчера в 10:20
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек
Комсомольская правда01:05
Еще в двух муниципалитетах Подмосковья выявлены случаи заболевания COVID-19
Интерфакс - Россиявчера в 10:38
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Происшествия
Еще один самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, осуществлявший перелет из аэропорта Домодедово в Пермь, подал сигнал тревоги на подлете к краевой столице.
Business Class (Пермь) 11:21
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Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
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Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии
В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Космос
В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 08:22
Политика
Песков допустил длительный мировой кризис после пандемии коронавируса
Дмитрий Песков не исключил длительного мирового кризиса после пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 09:48
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 06:51
Транспорт
Таксисты будут обязаны проверять спецпропуск пассажиров в Москве
Таксисты в Москве с 15 апреля будут обязаны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира.
RT на русском 15:20
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
Футбол
Мамаев: лучший игрок в CS:GO — это Кирилл Кокорин, брат Сани
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев ответил на вопросы подписчиков в «Инстаграме» жены — Аланы Мамаевой.
Чемпионат 17:02
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Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
Религия
Московские храмы проведут богослужения без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
Энергетика
Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.
Известия 00:01
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Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
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Дни24 07:50
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет
Vprognoze.ru 13:59
Наука
Безопасной дистанцией во время коронавируса назвали от 4 до 20 м
При пешем движении людей в одном направлении друг за другом рекомендуемое расстояние составляет не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.
ToDay News Ufa 09 апреля в 11:38
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Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород.
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Армия и оружие
Spiegel: США модернизировали ядерные боеголовки в Германии
Соединенные Штаты провели модернизацию почти 20 ядерных боеголовок, которые расположены на территории Германии, пишет журнал Spiegel.
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Замана 17:00
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Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
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