Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе. Отмечается, что в последние дни увеличился поток заболевших COVID-19.
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