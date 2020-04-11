Коронавирус
РИА НовостиОперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе. Отмечается, что в последние дни увеличился поток заболевших COVID-19.
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Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 06:51
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили иммуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Здоровье
Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
Общество
Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК 14:35
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Гаджеты
Старшая версия новых iPhone может выйти позже остальных
Старшая версия новых iPhone от Apple может увидеть мир позже остальных.
Актуальные Новости 09:02
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Транспорт
Таксисты будут обязаны проверять спецпропуск пассажиров в Москве
Таксисты в Москве с 15 апреля будут обязаны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира.
RT на русском 15:20
Общество
Футбольный тренер Евсеев заявил, что альтернативы Путину нет
Тренер футбольной команды «Уфа» Вадим Евсеев заявил, что замены нынешнему президенту Владимиру Путину нет.
News.ru 16:35
Футбол
Ибрагимович поймал огромную рыбу и решил похвастаться
В субботу шведский бомбардир отправился на рыбалку и смог там поймать огромную рыбу.
Евро-футбол.ру 14:49
Гаджеты
Google раскрыла статистику распространения разных версий Android
В прошлом Google регулярно публиковала данные касательно глобального распространения разных версий программной платформы Android.
3DNews 12:02
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Наука
Скоростной гибридный винтокрыл испытают в 2021 году
Anonsens 16:32
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Общество
Сергей Собянин: с 13 апреля в Москве вводится пропускной режим
С 13 апреля вводится пропускной режим. Он будет носить заявительный характер. Пропускной режим будет введен в три этапа.
Вести.Ru вчера в 12:47
Общество
Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии
В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости 02:49
Наука
Инсайт связали с системой вознаграждения
В работе, которая опубликована в журнале NeuroImage, авторы высказывают предположение, что озарение активирует систему вознаграждения и вызывает чувство удовлетворения.
N+1 вчера в 11:13
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Москве уточнили, кто может выходить на работу во время самоизоляции
В период самоизоляции в Москве выходить на работу могут специалисты предприятий, деятельность которых невозможно приостановить.
Вечерняя Москва 12:11
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Здоровье
Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25