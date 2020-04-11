Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе. Отмечается, что в последние дни увеличился поток заболевших COVID-19.

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

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