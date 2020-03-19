Коронавирус

ИзвестияИзвестияОперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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Штаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа

REGNUM02:44

Оперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве

РБК02:03

Оперштаб опроверг данные о введении комендантского часа в Москве

РИА Новости01:50

В оперштабе заявили, что в Москве не будут вводить комендантский час из-за коронавируса

ТАСС02:24

Штаб: Информация о введении комендантского часа в столице является ложной

Агентство Москва01:54

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Известия01:52

Оперштаб по COVID-19 опроверг информацию о комендантском часе в Москве

Интерфакс02:05
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Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Политика

Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
RT на русском 06:03
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменен из-за коронавируса

ФАН вчера в 12:32
Общество

Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла закон, который дает кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
РИА Новости 06:09
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Наука

Физики СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза

Российские ученые из Санкт-Петербурга приблизились к решению задачи термоядерного синтеза.
Российская газета 03:39
Здоровье

Ограничительные меры в РФ из-за коронавируса могут быть усилены

Сергей Савостьянов / ТАСС Ограничительные меры внутри России на фоне глобальной пандемии коронавируса при необходимости будут усилены.
РЕН ТВ 02:15
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России вчера в 03:22
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета 2020 года.
News.ru 05:44
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Спорт

Украинский футболист Алиев назвал коронавирус фейком

Экс-игрок «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что считает коронавирус фейком.
ProstoProSport 05:31
Киберспорт

Valve объяснила задержку Half-Life 3 «тупостью»

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его компания долгое время не выпускала игры серии Half-Life.
Lenta.ru 06:02
Армия и оружие

В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников

Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.
Военное дело вчера в 04:34
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

РБК вчера в 06:37
Политика

Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам

Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
News.ru 05:41
Футбол

Суд обязал игрока «Милана» Леау выплатить «Спортингу» 16,5 миллиона

После расторжения контракта со «Спортингом» Леау перешел в «Лилль». Летом «Милан» купил игрока за 35 миллионов евро.
Бомбардир.ру 06:01
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

Территория новостей 17 марта в 02:00
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