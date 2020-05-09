За минувшие сутки в Оренбургской области на федеральном уровне подтвердилось еще 48 диагнозов COVID-19. Об этом сообщают в оперативном штабе по коронавирусу. Так сегодня, 9 мая, в Оренбуржье подтверждено 48 тестов на коронавирус.

Оперштаб подтвердил еще 48 случаев коронавируса в Оренбуржье

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