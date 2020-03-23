В оперативном штабе рассказали про условия карантина для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале штаба.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Происшествия Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.

ЖКХ Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах "Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.

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Энергетика Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Происшествия В Нижнекамске нашли человеческую голову в пакете В Нижнекамске около лесополосы на улице Лесной сегодня утром нашли голову мужчины, завернутую в пакет. Об этом сообщает телеканал НТР.

Наука Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

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Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Происшествия В Петербурге присвоили деньги недееспособных пациентов интерната Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 17:00 — REGNUM Октябрьский районный суд Петербурга арестовал заместителя директора СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 9», который присвоил более 5,5 млн рублей, снятых со счетов пациентов.

Футбол Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».

Биатлон Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.

Политика На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Общество Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.