Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

В оперативном штабе рассказали про условия карантина для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале штаба.
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Оперштаб Москвы разъяснил новые меры по борьбе с коронавирусом

Rambler News Service07:33

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Газета.Ru07:57

Оперштаб по коронавирусу разъяснил дополнительные карантинные меры, введенные в Москве

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На ТНТ покажут сериал «Колл-центр»

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В Сирии блокировали колонну американских военных

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Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
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Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
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Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
REGNUM 09:22
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
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Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
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Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
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Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
Московский Комсомолец 09:48
Футбол

Коул: «Если АПЛ не станут доигрывать, сезон нужно начать с нуля»

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джо Коул заявил, что было бы несправедливо признавать "мерсисайдцев" чемпионами досрочно, если АПЛ не станут возобновлять.
Soccer.ru 10:26
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
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В Нижнекамске нашли человеческую голову в пакете

В Нижнекамске около лесополосы на улице Лесной сегодня утром нашли голову мужчины, завернутую в пакет. Об этом сообщает телеканал НТР.
Вечерняя Казань 04:00
Наука

Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
N+1 20 марта в 11:11
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 09:44
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 11:08
Происшествия

В Петербурге присвоили деньги недееспособных пациентов интерната

Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 17:00 — REGNUM Октябрьский районный суд Петербурга арестовал заместителя директора СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 9», который присвоил более 5,5 млн рублей, снятых со счетов пациентов.
REGNUM 10:00
Футбол

Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса

Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».
Lenta.ru 10:50
Биатлон

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон

Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
МК-Спорт 07:58
Политика

На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях

Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 11:07
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В Петербурге на ЗСД лихач выехал на встречку

Сегодня, 23 марта, очевидцы заметили водителя, двигавшегося по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
ЛОТ 10:53
Общество

В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
РИА Новости 10:45
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Общество

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
RT на русском 09:38
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CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала

Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.
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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
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В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусом.
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