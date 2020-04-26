Общество
ГТРК СтавропольеЗа сутки в России установлен рекорд числа заболевших COVID-19
Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 80 949. За последние сутки установлен рекорд - 6 361 человек. Почти у половины из них болезнь проходит без симптомов.
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Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат
Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 15:47
Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку
Российская газета 06:05
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
Игры
Объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post Scriptum
Post Scriptum представляет из себя шутерный симулятор, в котором разработчики пытались отобразить подлинный боевой опыт Второй мировой войны.
Ferra 06:05
Политика
Корейский дипломат прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына
Руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос прокомментировал информацию о смерти или плохом состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына.
News.ru вчера в 16:33
Хоккей
Николай Цулыгин: «Пока рассматриваю только предложение „Салавата“»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин в интервью ТАСС назвал дату, когда определится с новым соглашением.
Спорт БИЗНЕС Online 05:04
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки
Ожидается, что с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки.
Чемпионат 06:19
Политика
Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ вчера в 11:54
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Общество
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Происшествия
В Самарской области умер еще один пациент с коронавирусом
Как уточняют в оперштабе, пациент "скончался на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы".
Волга Ньюс 05:39
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Общество
Режим самоизоляции в Омске продлят до 12 мая — телеграм
Торговые центры, пишет автор телеграм-канала, откроют не раньше 12 мая.
Город55.ру 04:54
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 04:47
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Общество
Глава Роспотребнадзора призывает оставаться на майские праздники дома
Надеемся, что пика по коронавирусу не будет, если только не произойдёт срыва на майские праздники.
Говорит Москва 07:11
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Lenta.ru вчера в 02:20
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Происшествия
Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19
Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина рассказала о скандале с Алибасовым: «Надеюсь, что вернет квартиру»
Через «МК» Федосеева-Шукшина попросила супруга вернуть ей квартиру.
Московский Комсомолец 24 апреля в 14:22
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
Российская газета 24 апреля в 19:58