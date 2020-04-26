Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 80 949. За последние сутки установлен рекорд - 6 361 человек. Почти у половины из них болезнь проходит без симптомов.

За сутки в России установлен рекорд числа заболевших COVID-19

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