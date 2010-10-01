Представители оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции проинформировали о новых выявленных случаях COVID-19 в РФ. Число выявленных случаев увеличилось до 242 271, сообщили в оперштабе. Там проинформировали, что пациенты с COVID-19 выявлены в 83 регионах страны.

Оперштаб сообщил о 10 028 новых случаях коронавируса в России

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