Общество
NewInformОперштаб зафиксировал 10 559 новых случаев коронавируса в России
Обновленную статистику по коронавирусу опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Согласно официальным данным, в России за минувшие сутки подтверждено 10 559 диагнозов "коронавируная инфекция". Новые случаи зафиксированы в 82 регионах страны.
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Политика
Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений
Поручения кабмину К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.
РИА Новости вчера в 17:18
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Общество
Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками
Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Авто
Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье
10-15 лет назад автомобили с увеличенным клиренсом создавались с прицелом на преодоление довольно сложного внедорожника, тогда как сейчас от таких машин «можно требовать» только проехать по грунтовой дороге.
SpeedMe 00:46
Общество
Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
Общество
В России за сутки выявили 10 559 заболевших COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировали 10 559 случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:36
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о легких, пострадавших от пневмонии
Wikimedia Commons Вылечившаяся от двусторонней пневмонии народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о том, что перед госпитализацией ей было тяжело дышать, у нее болела голова, а также было чувство тошноты и сонливости.
РЕН ТВ вчера в 21:34
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Политика
Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»
Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
Здоровье
Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса
Врачами открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса.
Evo-rus.com 02:52
Происшествия
Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство
Интерфакс 02:21
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Общество
Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность
Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
Здоровье
В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса
За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com вчера в 02:44
Общество
В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты
В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.
Росбалт 03:47
Происшествия
В Свердловской области скончались ещё два человека с коронавирусом
За последние сутки коронавирус подтвердили у 76 человек. В России уже 165 929 заразившихся.
Областная газета 04:00
Экономика
Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА
Коммерсантъ 03:49
Общество
Релокацию завода «Севкабель» планируют завершить до конца 2020 года
Релокацию завода «Севкабель» планируют начать в третьем квартале 2020 года и закончить уже к его концу.
Невские Новости 03:58
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru вчера в 03:11
Кино
5 ярких романов Джорджа Клуни
В 1987 году 26-ти летний Клуни закрутил роман с начинающей актрисой Келли Престон.
SM News вчера в 19:25
Общество
Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe
Деловое.ТВ 04 мая в 05:12
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15