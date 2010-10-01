Общество

NewInformNewInformОперштаб зафиксировал 10 559 новых случаев коронавируса в России

Обновленную статистику по коронавирусу опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Согласно официальным данным, в России за минувшие сутки подтверждено 10 559 диагнозов "коронавируная инфекция". Новые случаи зафиксированы в 82 регионах страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оперштаб зафиксировал более 60 новых случаев COVID-19 в Новосибирской области

NewInform03:47

Оперштаб озвучил данные по новым случаям коронавируса в РФ за сутки

Экономика сегодня03:53

Оперштаб сообщил о 10 559 новых пациентах с COVID-19 в РФ

Слово и Дело03:44

Оперштаб: за сутки в России выписали 1462 пациента с выявленным коронавирусом

Политика Сегодня03:51

Оперштаб зафиксировал 10 559 новых случаев COVID-19 в России

ПолитРоссия03:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Политика

Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений

Поручения кабмину К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.
РИА Новости вчера в 17:18
11
Общество

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
1
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
91
Общество

Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Авто

Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье

10-15 лет назад автомобили с увеличенным клиренсом создавались с прицелом на преодоление довольно сложного внедорожника, тогда как сейчас от таких машин «можно требовать» только проехать по грунтовой дороге.
SpeedMe 00:46
11
Общество

Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
1K
Общество

В России за сутки выявили 10 559 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 559 случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:36
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о легких, пострадавших от пневмонии

Wikimedia Commons Вылечившаяся от двусторонней пневмонии народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о том, что перед госпитализацией ей было тяжело дышать, у нее болела голова, а также было чувство тошноты и сонливости.
РЕН ТВ вчера в 21:34
104
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
5,5K
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
26
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,1K
Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
9
Политика

Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»

Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
3
Здоровье

Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса

Врачами открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса.
Evo-rus.com 02:52
309
Происшествия

Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство

Интерфакс 02:21
1
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
682
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
734
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы 04 мая в 19:04
53
Общество

Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность

Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
13
Здоровье

В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса

За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com вчера в 02:44
147
Общество

В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты

В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.
Росбалт 03:47
Происшествия

В Свердловской области скончались ещё два человека с коронавирусом

За последние сутки коронавирус подтвердили у 76 человек. В России уже 165 929 заразившихся.
Областная газета 04:00
63
Экономика

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ 03:49
70
Общество

Релокацию завода «Севкабель» планируют завершить до конца 2020 года

Релокацию завода «Севкабель» планируют начать в третьем квартале 2020 года и закончить уже к его концу.
Невские Новости 03:58
7
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»

Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru вчера в 03:11
82
Кино

5 ярких романов Джорджа Клуни

В 1987 году 26-ти летний Клуни закрутил роман с начинающей актрисой Келли Престон.
SM News вчера в 19:25
Общество

Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe

Деловое.ТВ 04 мая в 05:12
183
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
21
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
244
ещё по теме
Главное