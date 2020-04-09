Общество
Политическая ЭкспертизаОперштаб сообщил о 1 459 новых случаях заражения COVID-19 за сутки
Число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 1 459 случаев. В 50 регионах РФ были выявлены новые случаи заражения COVID-19. Об это сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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В Краснодарском крае за сутки выявили больше 20 случаев заражения COVID-19
ИА Красная Веснавчера в 13:49
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Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику
Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Здоровье
Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
Хоккей
Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд
Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
Экономика
Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19
В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50
За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Здоровье
В период пандемии все роды в Южно-Сахалинске будут принимать в перинатальном центре
С целью снижения рисков для беременных, рожениц и новорожденных министерством здравоохранения Сахалинской области принято решение о направлении пациенток из родильного дома в перинатальный центр.
Происшествия
У сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявили коронавирус
Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
Футбол
Три года Джикии в «Спартаке». Чемпионство, отказ «Зениту», разрыв «крестов» и капитанство
Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в конце 2016 года.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
Футбол
Газзаев: Депутаты согласятся на понижение зарплаты
По словам тренера, из-за ситуации с коронавирусной пандемией во всем мире профессиональный спорт идет на понижение зарплат.
Религия
У восьми московских священников выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов.
Здоровье
Минздрав назвал симптомы коронавируса
В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Политика
Трамп обсуждает с Путиным и саудовским королем сделку по нефти
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин и саудовский король обсуждают сделку по нефти, сообщает пресс-служба Белого дома.
Футбол
Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек
Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.