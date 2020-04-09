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Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаОперштаб сообщил о 1 459 новых случаях заражения COVID-19 за сутки

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Число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 1 459 случаев. В 50 регионах РФ были выявлены новые случаи заражения COVID-19. Об это сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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Оперштаб сообщил о 1 459 новых случаях заражения COVID-19 за сутки

Политическая Экспертиза05:58

В Краснодарском крае за сутки выявили больше 20 случаев заражения COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 13:49
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