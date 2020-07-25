В России за прошедшие сутки выявили 5 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщает оперштаб, 24,8% из них не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО.

В России за сутки выявлено 5 765 новых случаев коронавируса

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