Коронавирус
РЕН ТВВ России за сутки выявлено 5 765 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки выявили 5 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщает оперштаб, 24,8% из них не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО.
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Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Известия вчера в 09:43
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 812,4 тыс. (плюс 5765 за сутки).
РБК 04:07
Политика
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Российская газета вчера в 13:00
Космос
Запуск частной ракеты отменили в Японии за пару секунд до старта
Запуск ракеты МОМО частной японской компании Interstellar Technologies произошла в воскресенье за несколько секунд до старта.
РЕН ТВ 04:14
Армия и оружие
Российские военные начали тестирование робототехники на Черном море
Shraibikus News вчера в 01:33
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Политика
Foreign Policy рассказал, как Трамп развалил США
Evo-rus.com 04:33
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Политика
Лондон может принять новые законы о шпионаже и государственной измене
Пересмотр закона о госизмене может стать самым масштабным с 1695 года – отмечает газета.
Эхо Москвы 02:30
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
Происшествия
В Крыму расширили зону поиска пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели расширили до 15 км зону поиска трехлетнего ребенка, который пропал в Симферопольском районе 24 июля.
Известия 03:26
Общество
Собянин сообщил об уровне торговли выше показателей прошлого года
Объемы продаж в Москве на прошлой неделе превысили показатели аналогичного периода 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 02:32
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета 24 июля в 06:49
Единоборства
Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пригласил на тренировку мадридской команды ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Матч ТВ 03:53
Музыка
Лорак в блестящем комбезе, Джанабаева в малиновом костюме и другие артисты на концерте «Звезды Русского радио»
Passion.ru 02:27
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 вчера в 03:42
Политика
Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 23 июля в 16:00
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05