Обновленную статистику по коронавирусу в России представил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Новые случаи инфекции зафиксированы в 83 регионах страны. За минувшие сутки скончались 174 человека с коронавирусом, отметили в оперативном штабе.

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Политика МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая. 1

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Общество В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общество Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.

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