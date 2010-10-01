Общество
Экономика сегодняОперштаб РФ заявил о 8915 новых случаях коронавируса
Обновленную статистику по коронавирусу в России представил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Новые случаи инфекции зафиксированы в 83 регионах страны. За минувшие сутки скончались 174 человека с коронавирусом, отметили в оперативном штабе.
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Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47
Технологии
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь
Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей.
Российская газета 04:30
Здоровье
Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом
В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.
Московский Комсомолец 03:28
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Политика
МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
РИА Новости 04:18
Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
RT на русском вчера в 10:31
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
Общество
В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:36
Общество
Grand Theft Auto VI выйдет не раньше 2023 года
Компания Take-Two планирует потратить 89,2 миллиона долларов на маркетинг своих игр в 2024 финансовом году (апрель 2023 — март 2024).
Матч ТВ 04:06
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru вчера в 06:50
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Здоровье
Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края
Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений проходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
Business Class (Пермь) 00:05
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU 25 мая в 02:08
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 68 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 68 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл удалось довести Кейт Миддлтон до полного бешенства
В свете недавних событий обязанности принца Гарри и Меган Маркл легли на плечи Ульяма и Кейт.
Татарстан Сегодня 04:31
Общество
Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Авто
АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus
Обновленный LADA Largus, опытная партия которого должна была сойти с конвейера еще в феврале, активно тестируется в Тольятти.
Автоновости дня 03:05
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
RT на русском 03:34
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33