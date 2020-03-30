Через 10 минут после появления информации о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина до 14 апреля оперативный штаб удалил информацию об этом. «Ведомости» отправили запрос в оперативный штаб. Через несколько часов оперштаб уточнил, что пока режим самоизоляции в Москве не продляли.

Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей

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