Коронавирус
ВедомостиОперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
Через 10 минут после появления информации о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина до 14 апреля оперативный штаб удалил информацию об этом. «Ведомости» отправили запрос в оперативный штаб. Через несколько часов оперштаб уточнил, что пока режим самоизоляции в Москве не продляли.
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Происшествия
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Российские СМИ сегодня сообщили о том, что ряд высокопоставленных источников в Министерстве энергетики Республики Беларусь и государственном концерне «Белнефтехим» определили свою позицию в отношении российских поставщиков.