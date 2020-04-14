Отмечается, что возраст пациентов был от 39 до 90 лет. Количество погибших с COVID-19 в столице теперь составляет 82 человека. Сейчас в Москве выявлено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Оперштаб сообщил о смерти 10 пациентов с коронавирусом в Москве

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